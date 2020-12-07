لأول مرة .. ماكرون يدافع عن مصر في مواجهة مزاعم المنظمات الحقوقية

وأكد الزعيمان أنهما بحثا قضايا حقوق الإنسان بالإضافة إلى محادثات حول مكافحة الإرهاب والصراع في ليبيا وقضايا إقليمية أخرى.

وقال إيمانويل ماكرون بمناسبة زيارة الرئيس السيسي لـ فرنسا إن "باريس لن تجعل تعاونها الدفاعي مع مصر مشروطا بحقوق الإنسان، لأن مثل هذه السياسة ستضعف القاهرة في محاربة الإرهاب".

وكثفت فرنسا ومصر، اللتان تشتركان في نفس المخاوف بشأن الفراغ السياسي في ليبيا، وعدم الاستقرار في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ، وخطر الجماعات الجهادية، تعاونهما التجاري والعسكري، منذ وصول السيسي إلى السلطة.

"وبينما تضرب العالم أزمة صحية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة وتحاول قوى معينة زعزعة استقرار التوازنات الإقليمية، أعتقد أنني أستطيع أن أقول إن شراكتنا الاستراتيجية مع أصدقائنا المصريين أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى" ، وفقا لكلمات ماكرون التي قالها في المؤتمر الصحفي الذي جمع بينه وبين الرئيس السيسي.