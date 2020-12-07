الجيش الليبي يتهم أردوغان والإخوان بمحاولة نسف اتفاق وقف إطلاق النار

اتهم الجيش الوطني الليبي، اليوم الاثنين، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وجماعة الإخوان بالعمل على نسف اتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة الوفاق الليبية.
وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، خالد محجوب لشبكة "سكاي نيوز عربية" إن "هنالك بعض التيارات في حكومة الوفاق تعمل على نسف الاتفاقات التي تم التوصل إليها، مشيرًا إلى أن "التدخل التركي في ليبيا هدفه خلق ورقة تفاوضية على الأرض للاستفادة منه مستقبلا".
وأضاف: "تركيا تسعى لرفع فاتورة الحرب في ليبيا".
من جانبه، أكد المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري في مؤتمر صحفي، إن "بعض القنوات المضللة تعمل على بث الفتنة وإطالة أمد الأزمة الليبية"، مشيرًا إلى أن قيادة الجيش الليبي وجهت جميع الوحدات بعدم الانجرار وراء الاستفزازات.
وشدد المسماري على أن الإخوان المسلمين وإعلامهم الكاذب يسعون لبث الفتنة بين أبناء الشعب الليبي، لافتًا إلى أن تركيا تواصل نقل المرتزقة والعتاد العسكري إلى غرب ليبيا.
وأضاف المسماري أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أرسل طائرات ضخمة تنقل معدات وأسلحة لحكومة الوفاق.
وهددت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق في وقت سابق من اليوم، بالانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال وزير الدفاع بحكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش، إن الحكومة ستنسحب من الهدنة في حال استمرت العمليات العسكرية من جانب، مؤكدا أنه لا خيار سوى بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي بالقوة.
يأتي ذلك مع عودة التحركات التركية في الوقت الذي تستعد فيه الأطراف الليبية للحوار من أجل التوصل لحل سياسي، حيث ذكرت وسائل إعلام ليبية، اليوم الاثنين، أن طائرة شحن عسكرية تركية هبطت في قاعدة الوطية الليبية.
واجتمعت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لأول مرة في مدينة غدامس، داخل ليبيا، في 2 نوفمبر الماضي، لعقد الجولة الخامسة من المحادثات، بعد التوقيع على اتفاق قف إطلاق النار بين الجيش الليبي وحكومة الوفاق في 23 أكتوبر الماضي بمدينة جنيف.
وتعهدت الأمم المتحدة بتنفيذ الاتفاقيات التي ستنتج عن المفاوضات بين الطرفين لوضع حد للصراع الليبي المستمر منذ وفاة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.
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