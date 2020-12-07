الجيش الليبي يتهم أردوغان والإخوان بمحاولة نسف اتفاق وقف إطلاق النار

اتهم الجيش الوطني الليبي، اليوم الاثنين، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وجماعة الإخوان بالعمل على نسف اتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة الوفاق الليبية.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، خالد محجوب لشبكة "سكاي نيوز عربية" إن "هنالك بعض التيارات في حكومة الوفاق تعمل على نسف الاتفاقات التي تم التوصل إليها، مشيرًا إلى أن "التدخل التركي في ليبيا هدفه خلق ورقة تفاوضية على الأرض للاستفادة منه مستقبلا".

وأضاف: "تركيا تسعى لرفع فاتورة الحرب في ليبيا".