تحميل ببجي الكورية الجديدة أخر اصدار النسخة الاصلية للأندرويد والأيفون

تحميل ببجي الكورية الجديدة طرح أخر تحديث للعبة ببجي المنتشرة والمعروفة بشكل كبير بين فئات عمرية كثيرة، وأصبح الكثيرون يقضون عليها ساعات دون أن يشعرون بمرور الوقت كبار وصغار، مما أتاح للشركة فكرة التحديث والتغييرات في لعبة ببجي لكي تكون أكثر إثارة ومغامرة، وبإمكان محبين ببجي الآن الاستمتاع بها والحصول على أخر التحديثات للأجهزة المتنوعة سواء الأيفون أو الاندرويد وغيرها من الأجهزة، ونحن جئنا لكم اليوم بما يحمله التحديث الجديد لعبة ببجي من مزايا وخطوات تحميله.

تم العمل على تطوير واجهة اللعبة بشكل تام، حيث أنها أصبحت عبارة عن شاشة جديدة تضم الكثير من الخواص منها وجود محطة توليد الطاقة، فقد يواجه الاعبين الجدد صعوبة بعض الشيء عندما يقوموا بتحديد الخريطة.

قد تم تطوير التغييرات المرئية من خلال اختلاف شكل المباني والألوان وشكل النباتات.

تم تزويد اللعبة بأسلحة ومعدات جديدة والأعداء أيضاً وكذلك عدوى عيد الهالوين، فأشارت أنه سوف يتم إضافته بالأيام المقبلة.

من الممكن ان تقوم بتحميل التحديث الأخير للعبة ببجي الكورية من خلال الدخول علي متجر جوجل بلاي بشكل مباشر من خلال الانترنت لأجهزة الاندرويد المتنوعة وأيضاً الأيفون والبحث عن تحديث بابجي الجديد وقم بتحميل الاصدار الجديد بالتحديث الاخير. وتابعونا دايما بكل جديد حول أحدث الالعاب والتحديثات بشكل أساسي وبسيط.