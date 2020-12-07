استعلام عن زيارة عائلية 2021 وخطوات التقديم، يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة السعودية عن خطوات استعلام عن زيارة عائلية أو خطوات التقديم برقم الطلب بشكل صحيح حيث تعتبر من أهم الخدمات التي يبحث عنها المقيمين داخل المملكة السعودية، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة عن خطوات استعلام عن زيارة عائلية خطوات التقديم برقم الطلب.

استعلام عن زيارة عائلية

يمكنك معرفة خطوات استعلام عن زيارة عائلية من خلال الخطوات المحددة وهي كالاتي،

أولا يتم الذهب إلى منصة خدمات التاشيرات عبر الانترنت وتحديد الاستعلام عن حالة الطلب بعد ذلك تقوم بإضافة رقم الطلب وكتابته بشكل صحيح، ثم تبدأ بكتابة بعض البيانات الشخصيه الخاصه بك والتى تتضمن رقم الإقامة أو رقم الهوية الوطنية، ويمكنك اضافة رقم سجل الحساب التابعة للجهات الحكومية أو الشركات بعد ذلك تقوم ب اضافة رمز الصورة سوف تجده أمامك مكون من 6 أرقام بعد ذلك تقوم بالضغط علي كلمه استعلام وفي خلال ثوان سوف يظهر أمامك حالة الطلب.

كيفية التقديم على طلب زيارة عائلية

بعد أن تعرفنا من خلال السطور الماضية عن خطوات استعلام عن زيارة عائلية يمكنك معرفة كيفية التقديم على هذا الطلب من خلال الخطوات الآتية:

في الخطوة الأولى تقوم بتسجيل الدخول إلى خدمات التأشيرات عرض على الانترنت ثم تقوم بتحديد أفراد ثم تقوم بتحديد حالاتك سواء كنت مواطن أو مواطن دول مجلس التعاون الخليجي أو تكون مقيم بعد ذلك تقوم بالضغط على طلب زيارة عائلية سوف يتطلب منك أن تضيف البيانات، والتي تتضمن الاسم ورقم الهوية أو الإقامة بعد ذلك تقوم ب اضافة جميع المعلومات التي تتعلق بالزائرين وجهه عمل كل منهما.

وينبغي على كتاب جميع هذه البيانات بشكل دقيق للغاية بعد ذلك نقوم بالضغط على كلمة موافق وسوف تظهر لك رقم الطلب فى خلال ثوانى معدودة كافة التفاصيل التي بالاستعلام عنها بعد ذلك تقوم بطباعته والذهاب إلى صاحب العمل حتى يقوم بخدمة توقيعه ثم تذهب إلى الغرفة التجارية حتى تقوم بتوثيق وتقوم بسداد الرسوم المحددة والتي تبلغ 200ريال سعودي ثم التأكد من الموافقة على الطلب وتذهب إلى السفارة السعوديه لكي تتمكن من الحصول على التأشيرة.