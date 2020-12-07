أخبار اليمن : قصف جوي وصاروخي سعودي على صعدة ومأرب

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قصف جوي وصاروخي سعودي على صعدة ومأرب

شن طيران العدوان السعودي اليوم سلسلة غارات على محافظة مأرب، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي منازل ومزارع المواطنين في محافظة صعدة. قصف جوي وصاروخي سعودي على صعدة ومأربشن طيران العدوان السعودي اليوم سلسلة غارات على محافظة مأرب، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي منازل ومزارع المواطنين في محافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 12 غارة على مديريات رغوان وصرواح ومدغل في مأرب وغارة على منطقة الفرع في مديرية كتاف بصعدة. وأشار المصدر إلى أن الجيش السعودي استهدف مناطق آهلة بالسكان في مديريتي رازح ومنبه بصعدة، بالعديد من القذائف الصاروخية والمدفعية، أدت لتضرر عدد من منازل ومزارع المواطنين.

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