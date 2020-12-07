أعضاء الكونجرس: أنقرة ستدفع ثمن تحالفها مع روسيا ضد أمريكا

جدة - نرمين السيد - قال السيناتوران الجمهوريان ليندسى جراهام وجيمس لانكفورد، إن أنقرة ستدفع ثمن انحرافها عن تحالفها مع الولايات المتحدة، واستبدال ذلك بحلف عقدته مع حكومة أردوغان مع روسيا.





وتحت عنوان "ثمن التقارب التركى الروسى"، قال جراهام ولانكفورد فى مقال بصحيفة "جورنال ستريت" الأمريكية، إن "الشعب التركى صديق لنظيره الأمريكى، ولكن قادة تركيا هم من فتحوا الطريق أمام فرض العقوبات عليهم".

وأضافا فى مقالهما الذى نقلته صحيفة "زمان" التركية: "تركيا ستدفع ثمن انحرافها عن تحالفها مع الولايات المتحدة، واستبدال ذلك بتحالف مع روسيا".

وتابعا: "منذ عام 1952، وتركيا حليف للولايات المتحدة. تحتل قاعدة إنجرليك الجوية فى تركيا مكانا مهما لمكافحة الإرهاب. ساعدت تركيا الآلاف من السوريين طالبى اللجوء. وكانت تركيا مجتمع مفتوح منذ سنوات عديدة للناس من جميع الأديان. تركيا وقفت ضد العدوان الروسى، ولكن الآن غيرت من مسارها ومن كونها حليفا مهما لواشنطن".

وأشار السناتوران الأمريكيان إلى أن "الولايات المتحدة وافقت على بيع 100 طائرة إف 35 إلى تركيا، كما أنها وافقت على إدراج الشركات التركية فى إنتاج أجزاء الطائرة. ومع ذلك، فإن أنقرة قررت قبل 3 سنوات شراء نظام الصواريخ الروسى S-400 المصمم لإسقاط الطائرة F-35. من غير المقبول السماح لـ"المستشارين" الروس بالعمل بالقرب من طائرة F-35 وإبقاء نظام الرادار S-400 قريبا من الطائرة الأمريكية".

وأوضحا أنه "تم تحذير السلطات التركية قبل من التعامل مع روسيا، لما سيترتب على ذلك من عواقب وخيمة"، مؤكدين أنه "على الولايات المتحدة حماية مصالحها من التهديدات من قبل إيران وروسيا وكوريا الشمالية وعلى تركيا أن تتفهم عواقب قراراتها".