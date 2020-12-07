إثيوبيا : مذكرة اعتقال ضد 10 ضباط شرطة بتهمة الخيانة

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، إن 10 ضباط فى شرطة العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قد صدرت بحقهم مذكرة اعتقال بتهم "تقويض النظام الدستورى، والتعاون مع جبهة تحرير تيجراى، والخيانة وانتهاكات حقوق إنسان".

وأضاف البيان الإثيوبى أن الضباط المتهمين "تورطوا أيضا فى أعمال مناهضة للسلام والانخراط بشكل مباشر وغير مباشر فى أعمال عنف وتعريض النظام الدستورى للخطر".

وكانت السلطات الإثيوبية أصدرت مذكرة توقيف يوم 18 من نوفمبر الماضى، بحق 76 ضابطا، بينهم جنرالات بالجيش، وضباط بالشرطة، بتهمة "الخيانة" وتقويض النظام الدستورى من خلال تنفيذ أجندة "جبهة تحرير تيجراى"، ومهاجمة القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطنى فى إقليم تيجراى.