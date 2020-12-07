جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، إن 10 ضباط فى شرطة العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قد صدرت بحقهم مذكرة اعتقال بتهم "تقويض النظام الدستورى، والتعاون مع جبهة تحرير تيجراى، والخيانة وانتهاكات حقوق إنسان".
وأضاف البيان الإثيوبى أن الضباط المتهمين "تورطوا أيضا فى أعمال مناهضة للسلام والانخراط بشكل مباشر وغير مباشر فى أعمال عنف وتعريض النظام الدستورى للخطر".
وكانت السلطات الإثيوبية أصدرت مذكرة توقيف يوم 18 من نوفمبر الماضى، بحق 76 ضابطا، بينهم جنرالات بالجيش، وضباط بالشرطة، بتهمة "الخيانة" وتقويض النظام الدستورى من خلال تنفيذ أجندة "جبهة تحرير تيجراى"، ومهاجمة القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطنى فى إقليم تيجراى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إثيوبيا : مذكرة اعتقال ضد 10 ضباط شرطة بتهمة الخيانة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.