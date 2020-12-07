بروكسل ولندن: الظروف غير مواتية للاتفاق على ما بعد بريكست

جدة - نرمين السيد - يطير رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون إلى بروكسل، حيث مقر الاتحاد الأوروبى، خلال الأيام القليلة المقبلة، للقاء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بعدما تأكد أن الظروف لا تزال غير مواتية للتوصل إلى اتفاق نهائى بشأن خروج بريطانيا من التكتل، فيما يعرف باسم "بريكست".





ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، قال بيان مشترك للحكومة البريطانية فى "داونينج ستريت" والمفوضية الأوروبية، إن جونسون وفون دير لايين توافقا فى اتصال هاتفى على "غياب الظروف للتوصل إلى اتفاق نهائى"، وطلبا من المفاوضين الإعداد "لاجتماع مباشر ببروكسل خلال الأيام المقبلة". كما أكد متحدث باسم الحكومة البريطانية، أن جونسون عازم على زيارة بروكسل لبحث مسألة الخروج البريطانى من الاتحاد "بريكست"، مع قادة التكتل خلال وقت قريب.

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