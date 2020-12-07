وزيرة الداخلية الإيطالية تكتشف إصابتها بـ كورونا خلال اجتماع لمجلس الوزراء

جدة - نرمين السيد - اكتشفت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيزى، اليوم الإثنين، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال فحوصات الكشف عن الفيروس، ما جعلها تنسحب من اجتماع لمجلس الوزراء الإيطالى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية.





ووفقًا لما نقلته وكالة "بلومبرج" الإخبارية، تم تعليق اجتماع مجلس الوزراء الذى ترأسه رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى إلى وقت لاحق. وسجلت إيطاليا أكثر من 60 ألف وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، إضافة إلى 1.728.878 إصابة مؤكدة بالوباء، بينها 60.078 حالة تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية.

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