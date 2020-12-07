واشنطن تفرض عقوبات على 14 مسؤولاً صينيًا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، فرض عقوبات جديدة على 14 مسؤولاً صينيًا، بما فيها تجميد أصولهم وممتلكاتهم، متوعدة بأنها ستجعل كين تدفع ثمنًا باهظًا بسبب تماديها فى حملة القمع بمقاطعة هونج كونج.





وبحسب "فرانس برس"، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن العقوبات التى فرضت على 14 نائباً لرئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، تشمل تجميد أى أصول قد يمتلكونها على الأراضى الأمريكية ومنعهم من السفر إلى الولايات المتحدة.

وبحسب الوكالة، كانت هذه اللجنة الصينية هى رأس حربة فى فرض قانون الأمن القومى فى هونج كونج.

وفى بيان لوزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اعتبر أن العقوبات الأخيرة "تؤكد أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لمحاسبة بكين على تقويضها الحكم الذاتى فى هونج كونج".

كما أشار البيان إلى أن "الولايات المتحدة تحض مجددًا الصين على الوفاء بالتزاماتها الدولية والإصغاء إلى دعوات دول عدة أدانت ممارساتها".

ومن خلال قانون الأمن القومى، تمكنت الصين وبنسبة كبيرة من قمع الاحتجاجات التى شهدتها هونج كونج فى العام الماضى.

واعتبر بومبيو أن الصين تمارس "اعتداء بلا هوادة" فى المقاطعة التى كانت مستعمرة بريطانية سابقة، وأن ذلك "نسف عمليًا قدرة شعب هونج كونج على انتخاب ممثليه".