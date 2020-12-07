مقاتلة روسية تعترض طائرات استطلاع أمريكية وفرنسية فوق البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - أعلن مركز مراقبة الدفاع الوطنى الروسى أن مقاتلة روسية من طراز"سو-30" اعترضت طائرات استطلاع أمريكية وفرنسية فوق البحر الأسود، اليوم الاثنين، ورافقتها حتى ابتعدت عن الحدود الروسية.





وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"، رصدت الرادارات الروسية فى 7 ديسمبر أهدافًا جوية تقترب من حدود الدولة الروسية فوق المياه المحايدة للبحر الأسود. وقال المركز: "لتحديد الأهداف الجوية ومنع الانتهاكات لحدود الدولة، أقلعت مقاتلة من طراز "سوخوى-30" تابعة للدفاع الجوى للقوات الجوية والدفاع الجوى المشتركة للمنطقة العسكرية الجنوبية". وتابع المركز "وحدد طاقم المقاتلة الروسية الأهداف الجوية على أنها طائرة استطلاع استراتيجية من نوع "آر اس-135" وطائرة تزويد الوقود من نوع "كى اس -135" التابعة لسلاح الجو الأمريكى وطائرة استطلاع "سى 160 جى" تابعة للقوات الجوية الفرنسية".

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