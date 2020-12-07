سكرتير جورجيا : نتائج الانتخابات الرئاسية تؤكد فوز جو بايدن

جدة - نرمين السيد - أكدت السلطات الرسمية فى ولاية جورجيا الأمريكية، مساء اليوم الإثنين، فوز الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، بأصوات الولاية، وذلك بعد انتهاء إعادة فرز الأصوات الذى طلبه الرئيس الجمهورى المنتهية ولايته دونالد ترامب.





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