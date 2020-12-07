أكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو أن بلاده مستمرة في مفاوضات التجارة مع الصين، وأن المباحثات لا تتطرق لأي رسوم جمركية جديدة على الواردات من الصين.
وعلى صعيد آخر، أشار في مقابلة مع "واشنطن بوست" إلى أن "المحادثات بشأن جولة أخرى من التمويل التحفيزي للتعامل مع جائحة فيروس كورونا تسير في الاتجاه الصحيح وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب والكونغرس يقتربان من الاتفاق".
وأضاف: "هناك تهديد للانتعاش في الاقتصاد الأمريكي"، مشيرا إلى أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل هو المفاوض الرئيسي لترامب وللحزب الجمهوري بشأن حزمة مساعدات كبيرة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيت الأبيض: لا رسوم جمركية جديدة على الواردات من الصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.