بومبيو: الانتخابات الفنزويلية كانت ”مهزلة سياسية”

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الانتخابات الفنزويلية التي أجريت يوم الأحد كانت "مهزلة سياسية" وقال إن الولايات المتحدة تدينها ووصفها بأنها "مسرحية".

وقال بومبيو إن نظام نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلي غير الشرعي نظم في 6 ديسمبر مهزلة سياسية تهدف إلى أن تبدو وكأنها انتخابات تشريعية.

وقال بومبيو إن الولايات المتحدة "ستواصل الاعتراف بالرئيس المؤقت خوان غوايدو والجمعية الوطنية الشرعية".

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