ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لتوزيع لقاح فيروس كورونا في أمريكا

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، سيوقع أمرًا تنفيذيًا غدًا بخصوص توزيع لقاح فيروس كورونا.

وقالت الوكالة نقلًا عن مسئول كبير بإدارة ترامب، إن الرئيس سيوقع أمرًا تنفيذيًا يعطي أولوية الوصول إلى لقاحات كورونا التي ستشتريها الحكومة الأمريكية إلى الأمريكيين.

وذكرت الوكالة أن ترامب حريص على الحصول على الفضل في توزيع اللقاح على الشعب الأمريكي، وذلك بعد أن واجه انتقادات حادة بسبب تعامله مع جائحة كورونا في الولايات المتحدة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المؤكدة في الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 14 مليونًا و757 ألف حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 282,299 حالة وفاة، وذلك وفقًا لإحصائيات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.