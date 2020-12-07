المصالحة الخليجية.. تفاصيل مكالمة هاتفية بين أمير الكويت وتميم بن حمد

أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الاثنين، بأن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تلقى اتصالًا هاتفيًا من أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني.
وقالت الوكالة إن تميم عبر خلال المكالمة عن بالغ ثنائه وتقديره لمساعي دولة الكويت وجهودها الدؤوبة للحفاظ على اللحمة الخليجية ودعم وتعزيز وحدة صف الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي استكمالا لمسيرة المجلس وأهدافه المنشودة لصالح شعوبه.
وأعرب تميم عن خالص شكره وتقديره للمساعي الحميدة والجهود الخيرة التي قادها الأمير الكويتي الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والجهود التي بذلها أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح التي أثمرت بنتائجها المرجوة.
كما تم خلال الاتصال استعراض العلاقات التي تربط بين البلدين ومسيرة العمل الخليجي المشترك.
من جانبه، أعرب الشيخ نواف الأحمد الصباح عن بالغ شكره لأمير قطر على هذا التواصل الأخوي المجسد للعلاقات التاريخية بين البلدين.
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