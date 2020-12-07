تعميم بخصوص الحالات الصحية المستثناة من الحضور للعمل

الحالات الصحية المستثناة من الحضور للعمل، قامت وزارة التعليم بالإعلان عن رفع عدد الحالات الصحية المستثناة من الحضور لمقرات العمل لحماية تلك الفئات من العدوى والمرض، كما أن وزارة التعليم قامت بطلب تزويد كل من وحدة متابعة الدوام وكذلك إدارة الموارد البشرية بشكل دائم بجميع الفئات التي يتم استثانئها من الحضور لأماكن العمل، وذلك من خلال تقرير طبي بالحالة الصحية للمريض توضح الحالة الصحية والمرضية للفرد ويجب أن يكون باللغة العربية وصادر من إحدى المستشفيات سواء كانت حكومية أو خاصة.

تعميم استثناء الحالات المرضية من الحضور لمقرات العمل

كما أن وزارة التعليم وفقًا لتعميمها الجديد طالبت بالتعرف على تلك الفئات المستثناة وإبلاغهم، والالتزام بقواعد العمل الخاصة بهم، ويجب التأكد من إرسال البيان الخاص بتلك الفئات بشكل سريع لجميع الجهات المختصة، حتى يتم تحجيم انتشار فيروس كورونا المستجد والذي ينتشر بشكل أسرع بين الأفراد الذين يعانون من أمراض معينة.

الحالات المستثناة من الحضور للعمل

قامت وزارة الصحة بتوضيح بيان خاص بجميع الفئات التي تم استثنائها من الحضور لأماكن العمل، وجاء ذلك القرار ضمن العديد من الإجراءات الاحترازية التي وضعتها المملكة العربية السعودية لتقليل فرص انتشار العدوى بين المواطنين، حيث يتم العمل بنظام 50٪ للحضور و50٪ للعمل عن بعد من المنزل، والموازنة في العمل بهذه الاستراتجية تحدده إدارة العمل المختصة، وتم استثناء هذه الفئات من الحضور للعمل للخوف عليهم من الإصابة بفيروس كوفيد 19: