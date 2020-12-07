مواعيد تسجيل الرخص المهنية للمعلمين وخطوات التسجيل، تعتبر الرخص المهنية للمعلمين التي تتضمن الوظائف التعليمية أو المعلمين الجدد ويتم ذلك عن طريق هيئة تقويم التعليم والتدريب التي تعمل بشكل دائم على تقديم خدمتها للقطاع التعليمي، وذلك حتى تتمكن بالمحافظة على مستوى التعليم داخل المملكة السعودية وتقوم بتوفير العمالة حتى تتمكن من توفير مخرجات التعليم ذات كفاءة كبيراً ولكن ينبغي إجراء الاختبارات اللازمة للحصول على هذه المكانة، لهذا نعرض لكم من خلال مقال اليوم رابط تسجيل الرخص المهنية للمعلمين.

رابط تسجيل الرخص المهنية للمعلمين

عند التقديم على رخصة المعلمين لجميع الأشخاص الذين يريدون الالتحاق بالتعليم ويبحثون عن وظائف تعليمية خاصة سهولة إمكانية الحصول، والتسجيل في الرخصة المهنية التي تساعدهم في مزاولة هذه المهنة حيث يمكن هناك تسجيل الدخول على موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب الخاص اختبارات الرخصة المهنية وتقوم بتحديد الاختبارات، سواء كانت المسار التخصصي أو المسار التربوي.

يتم التسجيل لمعلمي التعليم الأهلي في جميع الاختبارات التخصصية والعام بدءا من يوم 15 إلى 17 في شهر ديسمبر الحالي، أما التسجيل لمعلمي التعليم العام يبدأ من يوم 18 إلى 24 من شهر ديسمبر الحالي وتكون في الاختبارات العامة والتخصصي.

أما بالنسبة للتسجيل في الاختبار العام والتخصصي لجميع المعلمين الجدد تبدأ من يوم 25 إلى 27 من شهر ديسمبر، أما لإمكانية التسجيل لكفاءته في هذا الاختبار العام يكون في يوم 28 ديسمبر وينتهي في يوم 28 فبراير 2021 أما بالنسبة للمتأخرين تبدأ من يوم 1 إلى 18 من شهر مارس 2021.

وبالتالي يكون التسجيل متاح للجميع في الاختبارات التخصصية بدءا من 28 ديسمبر وحتى يوم 7 يناير 2021 والتسجيل للمتأخرين بدءا من يوم 8 وحتى 21 من شهر يناير 2021.

مواعيد التسجيل للرخص المهنية