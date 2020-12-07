تعرف على تقنيات حديثة في الواتساب وكيفية تشغيلها

أصدر تطبيق الواتساب المعروف بتطبيق المراسلات الفورية تحديث جديد تتضمن مجموعة من تقنيات حديثة في الواتساب بها جوانب فريدة وجديدة لم تكن متوقعة من أحد.

تقنيات حديثة في الواتساب

حيث ذكرت المصادر المؤكدة إصدار الواتس أربعة تحديثات رئيسية لخلفياته ، والتي تضمنت تقنيات مخصصة لم تكن متوقعة في تطبيقات المراسلات الفورية.

تتضمن هذه التحديثات القدرة على تخصيص خلفية لمحادثة معينة، أو وضع خلفيات رسوم شعار مبتكرة أو خلفيات من معرض الصور الخاص بك.

خلفيات المحادثات مخصصة يمكنك جعل محادثتك الخاصة بك مميزة عن طريق استخدام خلفية مخصصة لأهم محادثاتك على الواتساب للأشخاص المفضلين لديك. ­­

خلفيات رسومات الشعار المبتكرة يمكنك العثور على الخلفيات مع رسومات الشعار بمجموعة متنوعة من الألوان في تلك الميزة.

­­خلفيات مظلمة وفاتحة يمكن استخدام تقنية “الوضع المظلم” لإنتاج خلفيات مظلمة أو فاتحة حسب الرغبة دون تغيير وضع الحساب بالكامل إلى الوضع المظلم أو الفاتح.

خلفيات متحركة يمكن إضافة الخلفيات للرسوم المتحركة المبتكرة غير المسبوقة في عالم الدردشات.

أهم الخلفيات الجديدة في المحادثاتتحديث الملصقات في الواتساب

أطلقت الواتساب أيضًا تقنية جديدة مبتكرة لتحسين البحث عن ملصقات معينة، باستخدام نص أو رموز تعبيرية أو تصفح الملصقات الأكثر شيوعًا.

أضاف الواتساب أيضًا مجموعة جديدة من ملصقات منظمة الصحة العالمية المتحركة، والتي تساعد في زيادة الوعي بمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

تتوفر الملصقات الجديدة في 9 لغات تقريبًا وهي الإنجليزية والفرنسية والعربية والألمانية والإندونيسية والإيطالية والبرتغالية والروسية والإسبانية والتركية.

خطوات تشغيل التنقيات الجديدة

يمكن تفعيل التقنيات الجديدة المختلفة على الواتس من خلال الخطوات التالية