جدة - نرمين السيد - رفضت محكمة فيدرالية فى ولاية جورجيا، دعوى المحامى سيدنى باويل الذى طالب بإعادة النظر فى فوز الديمقراطى جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية فى هذه الولاية، بحسب قناة "روسيا اليوم".





وأصدر القاضى تيموثى باتن فى محكمة أتلانتا الفدرالية بجورجيا قراره بعد أقل من 90 دقيقة من انطلاق الجلسة، حيث كان مقدم الدعوى يدعى بأن الرئيس دونالد ترامب، أصبح ضحية لتزوير كبير للأصوات فى جورجيا. وفى وقت سابق اليوم الاثنين، ردّت القاضية ليندا باركر دعوى مماثلة من سيدنى باويل طعن فيها بفوز الديمقراطى جو بايدن فى ولاية ميشيجان. وحسب القاضية فى ميشيجان فإن الادعاء بتزوير نتائج التصويت لم يكن مبنيا على أى شيء من الواقع، إلا "مزايدات وافتراضات".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رفض طعون ترامب فى فوز بايدن بالانتخابات فى جورجيا وميشيجان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.