إيطاليا تسجل 13.720 إصابة جديدة و528 وفاة بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى إيطاليا، اليوم الاثنين، أنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 528 وفاة بفيروس كورونا المستجد، و13.720 إصابة جديدة.



جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى إيطاليا، اليوم الاثنين، أنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 528 وفاة بفيروس كورونا المستجد، و13.720 إصابة جديدة. وأوضحت الصحة الإيطالية اليوم أن إجمالى عدد الوفيات بالفيروس بلغ 60.606 وفيات، فيما بلغ إجمالى الإصابات 1.074.000 إصابة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

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