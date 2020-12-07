أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوصول 19500 مادة فحص مخبري للكشف عن فيروس كورونا إلى قطاع غزة عبر منظمة الصحة العالمية.

الصحة العالمية تسلم 19500 مادة فحص كورونا لغزة"صحة غزة" تعلن تسجيل 471 إصابة جديدة بكورونا

وأفاد مصدر محلي لوكالة "معا" بأن منظمة الصحة العالمية أدخلت 19500 مادة فحص إلى غزة عبر معبر بيت حانون شمال القطاع، تكفي لمدة 8 أيام، ومع وصول هذه الدفعة يستأنف المختبر المركزي في غزة إجراء الفحوصات المتراكمة.

وتم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية إجراء 1245 فحصا مخبريا، حيث تم تسجيل 471 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 405 حالات جديدة من المصابين، وتسجيل 10 حالات وفاة بالفيروس.

وبلغ إجمالي المصابين 25592، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى 14796 حالة وإجمالي الوفيات إلى 149 حالة.