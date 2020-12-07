لحظات مرعبة .. مسلحون يفجرون منزل أمريكي مؤيد لـ ترامب في ميتشجان

التقطت مقاطع فيديو من كاميرات مراقبة للحظة مأساوية دمر فيها منزل في ميتشجان اثر القاء رجال متفجرات عليه من بين مسلحين في وقت تجمهر فيه مسلحون بالولاية ينددون بتزوير الديمقراطي جو بايدن لنتائج الانتخابات الرئاسية التي اجريت في 3 نوفمبر الماضي.

ووقع الحادث في منزل أحد مؤيدي ترامب في سانت كلير شورز بولاية ميتشجان، بعد منتصف ليل السبت بقليل، بينما كان صاحب المنزل - الذي لم يرغب في الكشف عن هويته لأسباب تتعلق بالسلامة - وصديقته بالداخل.

وقال صاحب المنزل إن الزوجين كانا في الطابق العلوي، في غرفة النوم الرئيسية - كان يشاهد التلفاز وهي كانت نائمة - عندما انفجرت المقذوفات داخل منزلهما.

والتقطت زاويتان مختلفتان من فيديو المراقبة اللحظات التي ألقيت فيها المتفجرات على المنزل. في الفيديو الأول، يمكن رؤية رجل مقنع يرتدي قميصًا وهو يركض إلى المنزل ويشعل مادة متفجرة ثم يقذفها على المنزل، ويهرع بعيدًا بينما تنفجر المتفجرات ويتطاير الحطام في كل مكان. ويُظهر الفيديو الثاني نفس الرجل وهو يركض عائدًا إلى شاحنة منتظرة، كما يمكن رؤية رجل آخر، موجود بالفعل في الشاحنة، وهو يلقي بمتفجرات على المنزل نفسه، هذا الرجل يصطدم بسيارة صديقة صاحب المنزل قبل أن تنفجر. وقال صاحب المنزل لـ موقع "كليك اون ديترويت الامريكي الاخباري، وقع الانفجار وبدا وكأنه نوع من المحولات، على ما أعتقد، من خط كهرباء''، ثم وقع انفجار آخر وهز المنزل.

واحتشدت جموع من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسلحين خارج منزل وزيرة الخارجية بولاية ميشيجان، جوسلين بنسون؛ لتسوية مزاعمهم بشأن تزوير مزعوم في الانتخابات الرئاسية.

ووفقًا لبيان صادر عن بنسون، وقف عشرات المتظاهرين الغاضبين خارج منزلها يهتفون بكلمات نابية ويهتفون في مكبرات الصوت بينما كانت تضع زينة عيد الميلاد على منزلها مع ابنها البالغ من العمر أربع سنوات يوم السبت.

وردد المتظاهرون بمكبرات الصوت هتافات "أوقفوا السرقة" من الشارع بجوار منزلها احتجاجا على نتائج الانتخابات في ميشيجان.

وفاز جو بايدن بالولاية بفارق ألف صوت ونفى مسؤولو الانتخابات في الولاية بشدة مزاعم حملة ترامب بشأن تزوير الناخبين.

ومثل رودي جولياني محامي ترامب الخاص أمام لجنة الإشراف بمجلس النواب في ميشيجان مع ميليسا كاروني - وهي امرأة ذات صوت مسموع كانت تعمل في Dominion Voting Systems التي زعمت وجود سوء سلوك في مركز اقتراع في ديترويت.

ومع ذلك، تم استجواب شخصيتها بعد ظهور إدانات جنائية سابقة لها، بما في ذلك جرائم الكمبيوتر وحلقة مروعة أرسلت فيها لزوجة صديقها السابقة شريطًا جنسيًا مصورًا.

وأظهر بث مباشر على فيسبوك في حوالي الساعة 9:30 مساءً متظاهرين يحملون الأعلام الأمريكية وتذكارات ترامب وهم يسيرون نحو منزلها في ديترويت.

وقام الرئيس ترامب ومحاميه الشخصي رودي جولياني بعدة محاولات لتشويه سمعة نتيجة الانتخابات في ميشيجان بمؤامرات لتزوير الانتخابات.

وعلى الرغم من خسارته بأكثر من 154،000 صوت في ميشيجان، رفعت دعاوى قضائية عدة فاشلة للطعن في النتائج هناك، وكذلك في ولاية بنسلفانيا وجورجيا. ونشرت بينسون بيانًا عامًا على موقع تويتر أمس ردًا على الاحتجاجات التي شهدت حراسة الأمن لمنزلها.

وقالت: بينما كنت أنا وابني البالغ من العمر أربع سنوات ننتهي من تزيين المنزل لعيد الميلاد ليلة السبت، وكان على وشك الجلوس وقف العشرات من المسلحين خارج منزلي وهم يصرخون، مرددين الألفاظ النابية والترديد في مكبرات الصوت في ظلام الليل. ولقد كنت دائمًا من المدافعين النشطين عن حق وأهمية الاحتجاج السلمي على النحو المنصوص عليه في دستور الولايات المتحدة، ولكن هناك حدًا يتم تجاوزه عند عقد التجمعات بهدف أساسي هو تخويف المسؤولين الحكوميين الذين يؤدون قسم المنصب الذي شغلوه رسميًا كمسؤولين منتخبين.