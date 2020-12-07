نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الليبي: رصدنا حركة للمجموعات المسلحة.. ونستبعد شن تركيا عملية عسكرية لدينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استبعد اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، شن تركيا عملية عسكرية في ليبيا.

وقال المحجوب في لقاء خاص مع قناة الغد، اليوم الإثنين، إن الجيش الوطني ملتزم بوقف إطلاق النار.

واتهم المحجوب تنظيم الإخوان بالسعي لإطالة الأزمة الليبية، لافتًا إلى أنه تم رصد حركة للمجموعات المسلحة.

وكانت القيادة العامة للجيش الليبي أكدت التزامها وتمسكها باتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في إطار لجنة 5+5 في جنيف تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأعرب الجيش الليبي، في بيان اليوم الإثنين، عن قلقه إزاء الحشود المتزايدة للميليشيات التابعة لما يعرف بحكومة الوفاق في طرابلس ومصراتة، وكذلك عمليات نقل ميليشيات وأسلحة ومعدات عسكرية باتجاه خطوط التماس غرب سرت والجفرة.

https:www.youtube.comwatch?v=cCmLhcIulyg&feature=emb_title

