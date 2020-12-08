أخبار اليمن : القبض على مبتز هدد امرأة بنشر صورها في صنعاء

القبض على مبتز هدد امرأة بنشر صورها في صنعاءتمكنت الأجهزة الأمنية بالعاصمة صنعاء من ضبط شخص قام بإبتزاز امرأة بعد تهديده لها بنشر صورها على مواقع التواصل الإجتماعي ليحصل منها على مبلغ مليون و400 الف ريال.

وأكد مصدر أمني أن ادارة البحث الجنائي بأمانة العاصمة تمكنت من ضبط سائق سيارة اجرة يبلغ من العمر -‌‏48عاما – بتهمة تهديد ابتزاز إحدى النساء. ‏

واشار المصدر إلى ان المرأة فقدت هاتفها بداخل سيارة المتهم التي استأجرتها في وقت سابق، وبعد عثور السائق على الهاتف قام بالتواصل معها واخبرها انه وجد هاتفها وبداخله صور شخصية لها، وهددها بنشر تلك الصور في مواقع التواصل الاجتماعي اذا لم تدفع له مبلغ مالي.

وبعد رضوخها لتهديده ودفع المال له استمر في تهديدها اكثر من مرة، لتضطر المرأة على دفع ما يطلبه حتى بلغ اجمالي المبالغ التي دفعته مليون و400 الف ريال.

وبعد أن قامت بالإبلاغ عنه، تم متابعته والقاء القبض عليه، واحالته للإجراءات القانونية، بحسب الإعلام الأمني.‏