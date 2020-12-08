القبض على مبتز هدد امرأة بنشر صورها في صنعاء
تمكنت الأجهزة الأمنية بالعاصمة صنعاء من ضبط شخص قام بإبتزاز امرأة بعد تهديده لها بنشر صورها على مواقع التواصل الإجتماعي ليحصل منها على مبلغ مليون و400 الف ريال.
وأكد مصدر أمني أن ادارة البحث الجنائي بأمانة العاصمة تمكنت من ضبط سائق سيارة اجرة يبلغ من العمر -48عاما – بتهمة تهديد ابتزاز إحدى النساء.
واشار المصدر إلى ان المرأة فقدت هاتفها بداخل سيارة المتهم التي استأجرتها في وقت سابق، وبعد عثور السائق على الهاتف قام بالتواصل معها واخبرها انه وجد هاتفها وبداخله صور شخصية لها، وهددها بنشر تلك الصور في مواقع التواصل الاجتماعي اذا لم تدفع له مبلغ مالي.
وبعد رضوخها لتهديده ودفع المال له استمر في تهديدها اكثر من مرة، لتضطر المرأة على دفع ما يطلبه حتى بلغ اجمالي المبالغ التي دفعته مليون و400 الف ريال.
وبعد أن قامت بالإبلاغ عنه، تم متابعته والقاء القبض عليه، واحالته للإجراءات القانونية، بحسب الإعلام الأمني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : القبض على مبتز هدد امرأة بنشر صورها في صنعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.