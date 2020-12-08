البيت الأبيض : لا رسوم جمركية جديدة على الواردات من الصين

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار الاقتصادى للبيت الأبيض لارى كودلو أن بلاده مستمرة فى مفاوضات التجارة مع الصين، وأن المباحثات لا تتطرق لأى رسوم جمركية جديدة على الواردات من الصين، بحسب قناة "روسيا اليوم".





وأشار فى مقابلة مع "واشنطن بوست" إلى أن "المحادثات بشأن جولة أخرى من التمويل التحفيزى للتعامل مع جائحة فيروس كورونا تسير فى الاتجاه الصحيح وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب والكونجرس يقتربان من الاتفاق". وأضاف: "هناك تهديد للانتعاش فى الاقتصاد الأمريكى"، مشيرا إلى أن زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل هو المفاوض الرئيسى لترامب وللحزب الجمهورى بشأن حزمة مساعدات كبيرة".

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