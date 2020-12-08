جدة - نرمين السيد - وصدر الحكم بناء على اتهام أيشاجول التى كانت تعمل منسقة برامج فى قناة "İMC" التركية بعد إدانتها بـ"الانتماء لتنظيم إرهابى". وأصدرت السلطات التركية أحكاما بالسجن على ما زهاء 200 صحفى، عقب محاولة الانقلاب التى شهدتها تركيا منتصف يوليو 2016. وأغلقت الحكومة أكثر من 200 مؤسسة إعلامية بينها قنوات ووكالات أنباء وصحف ومحطات راديو فى مقدمتها صحيفة "زمان"، ووكالة "جيهان" التركيتان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تركيا تسجن صحفية 6 سنوات بتهمة الإرهاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.