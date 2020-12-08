مصرع 7 أشخاص جراء سيول جارفة جنوبى إيران

جدة - نرمين السيد - وبحسب وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، قال محمد قادرى المسؤول فى جمعية الهلال الأحمر فى محافظة فارس إن 5 أشخاص لقوا مصرعهم جراء السيول الجارفة.
وأوضح قادرى أن السيول جرفت سيارتهم مساء أمس الأحد وهو ما تسبب فى سقوطها فى أحد الأودية.
وأشار إلى أن فرق الإغاثة التابعة للجمعية، تولت عمليات البحث حتى عثرت على جثث الضحايا الخمس، موضحا أنهم رجل وزوجته وطفلهما، وشخصان آخران.
وفى مدينة دشتستان بمحافظة بوشهر، لقيت سيدتان مصرعهما فى السيول التى اجتاحت المنطقة، ليرتفع إجمالى عدد الضحايا إلى سبعة أشخاص.
وتشهد عدد من المحافظات الإيرانية هطول أمطار غزيرة منذ عدة أيام الأمر الذى يثير مخاوف السلطات من تداعياتها.
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