بسبب تفشى كورونا.. فاوتشى يحذر من يناير أسود ومظلم فى الولايات المتحدة

ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال فاوتشى فى مؤتمر صحفى عقده حاكم ولاية نيويورك أندريه كومو، مساء اليوم الإثنين، إنه "دون تخفيف كبير، فإن منتصف يناير قد يكون أسودًا ومظلمًا حقًا علينا".
وأضاف فاوتشى، أن التأثير الكامل لموسم السفر فى العطلات والتجمعات العائلية لعيد الشكر سيأتى تزامنًا مع احتفال الناس بعيد الميلاد وعيد الحانوكا، عيد الأنوار اليهودى، وأن ذلك سيؤدى إلى ارتفاع كبير فى عدد الإصابات بالفيروس.
كما ثمن فاوتشى على سياسات كومو فى نيويورك، لاسيما خطط الطوارئ التى أعلنتها الولاية التى تسمح لها برفع قدرة المستشفيات بسرعة إذا لزم الأمر.
فيما قال كومو، إن الولاية ستراقب عن كثب بيانات الحالات التى تستقبلها المستشفيات فى الأيام الخمسة المقبلة، مضيفًا أنه إذا لم تستقر الأرقام، ستغلق محلات الطعام المغلقة فى المدينة.
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