هل يكون لقاح كورونا إجباريا؟.. تعليق جديد من الصحة العالمية

أعربت منظمة الصحة العالمية، عن توقعها بأن لا تلزم دول العالم، مواطنيها، بالحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقالت كيت أوبراين، مديرة لقاحات التحصين والبيولوجية بمنظمة الصحة العالمية، وفق ما نقلته وكالة رويترز: "لا أعتقد قيام أي دولة في العالم بإلزام المواطنين بالتطعيم".
وأضافت: "قد يتوفر في بعض البلدان ضرورة الحصول على اللقاح، أو توصي بشدة بالحصول عليه"، مشيرة إلى ضرورة تلقي العاملين في المستشفيات للقاح.
ووصلت الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا الخاص بشركتي فايزر وبايونتك، إلى مستشفى في جنوب لندن، وذلك قبل بدء بريطانيا حملة التطعيم ضد الوباء اليوم الثلاثاء.
وأظهرت لقطات مصورة من داخل مستشفى جامعة كرويدون، تدافع الصيادلة لاستلام الشحنة الأولى من اللقاح، ويضعونها في ثلاجات بالمستشفى.
وحسب موقع "مترو" البريطاني، يلزم تخزين لقاح فايزر في درجة حرارة -70 درجة مئوية قبل استخدامه.
وكانت الحكومة قد تعاقدت على استلام 357 مليون جرعة من لقاح فايزر، تم إرسال 800 ألف جرعة منها حتى الآن.
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