موعد حصول المستشارة الألمانية على لقاح كورونا

أعلن كبير مساعدي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن توقعه ببدء حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الأيام الأولى من العام المقبل 2021، مؤكدا حصول المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على اللقاح.
وقال وزير الديوان المستشاري في حكومة أنجيلا ميركل، هيلجي براون، في تصريحات لصحيفة "بيلد" إنه مستعد للحصول على التلقيح.
وأضاف براون أنه وميركل سيحصلان على اللقاح حين يأتي دورهما.
وحول الإجراءات الإحترازية، توقع استمرار عملية الإغلاق في البلاد، وخاصة بالمطاعم والحانات والمقاهي على الأقل حتى 10 يناير المقبل.
وأعربت منظمة الصحة العالمية، عن توقعها بأن لا تلزم دول العالم مواطنيها بالحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقالت كيت أوبراين، مديرة لقاحات التحصين والبيولوجية بمنظمة الصحة العالمية، وفق ما نقلته وكالة رويترز: "لا أعتقد قيام أي دولة في العالم بإلزام المواطنين بالتطعيم".
وأضافت: "قد يتوفر في بعض البلدان ضرورة بالحصول على اللقاح، أو توصي بشدة بالحصول عليه"، مشيرة إلى ضرورة تلقي العاملين في المستشفيات على اللقاح.
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