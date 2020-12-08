وفاة الملحن اللبناني جان صليبا متأثرا بإصابته بكورونا

خيم الحزن على الوسط الفني اللبناني لوفاة الملحن والمنتج جان صليبا، مساء الاثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكتبت المغنية إليسا على حسابها في تويتر: "قلبي محروق محروق محروق. رفيق دربي وصديقي جان صليبا رحل عن هالدني بأكتر طريقة محزنة، بهالمرض يللي عم يهدد البشرية ونحنا مش قادرين نعمل شيء".
وأكملت: "ما في أبشع من هالخبر. شو كان بعد عندو طاقة وحياة وخفة دم... الله يرحمك يا صديقي".
كما نعاه عدد من المغنين منهم نانسي عجرم وهيفاء وهبي ووليد توفيق وزين العمر وهشام الحاج وعامر زيان وفادي حرب وكذلك الملحن طارق أبو جودة.
وكان الراحل قد دخل إلى المستشفى في نوفمبر قبل أن تعلن زوجته مايا صليبا في مداخلة تلفزيونية تدهور حالته وتطلب من كل محبيه وأصدقائه الدعاء له بالشفاء.
ولحن صليبا للعديد من النجوم اللبنانيين أمثال فضل شاكر وعاصي الحلاني ووائل جسار ووديع مراد وكارول صقر ولورا خليل.
كما أسس شركته الخاصة للإنتاج في 1997 التي تعاون من خلالها مع إليسا وهيفاء وهبي وأمل حجازي ومريم فارس.
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