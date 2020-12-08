الصين تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة إن 10 حالات من هذه الإصابات قادمة الخارج، وحالتين محليتين.

فيما سجلت اللجنة 5 حالات إصابة بالفيروس دون ظهور أي أعراض عليها، وذلك في انخفاض عن الأمس حيث سجلت 6 حالات.

وبذلك، يكون العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 86646 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

وأعلن باحثون في معهد العلوم الطبية الحيوية في جامعة جورجيا الأمريكية، عن العثور على مضادات فيروسية معروفة، تمكنت من منع انتقال فيروس كورونا تماما في خلال 24 ساعة فقط.

وصرح ريتشارد بليمبر، الأستاذ في الجامعة، وفق ما نقلته الحرة الأمريكية: "بأن هذا الدواء يتمكن من وقف انتقال الفيروس عبر الفم"، مشيرا إلى أن هذه الأدوية يمكن أن تغير اللعبة.

وأظهرت الدراسة الجديدة قدرة هذا الدواء على وقف تقدم أعراض الفيروس لتصل إلى مستويات حرجة، كما أنه يقلل من الفترة المعدية للشخص المصاب.

ووفقا لهذه التجربة، فإن المضاد المستخدم لوقف الفيروس يحمل اسم MK-4482 /) EIDD / 2801)، حيث تم تجربته على حيوان النمس، ويقترب من التجربة على الإنسان.