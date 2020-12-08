قدرته خارقة خلال 24 ساعة فقط.. اكتشاف علاج جديد لفيروس كورونا

تسابق دول العالم الزمن، من أجل التوصل إلى علاج نهائي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك لإنهاء معاناة مرضى هذا الوباء المستجد، خاصة عقب التوصل إلى لقاحات فعالة ضده، وبدء حملة التلقيح في عدد من الدول، من اليوم الثلاثاء، وأولها بريطانيا.
وفي هذا السياق، أعلن باحثون في معهد العلوم الطبية الحيوية في جامعة جورجيا الأمريكية، عن العثور على مضادات فيروسية معروفة، تمكنت من منع انتقال فيروس كورونا تماما في خلال 24 ساعة فقط.
وصرح ريتشارد بليمبر، الأستاذ في الجامعة، وفق ما نقلته الحرة الأمريكية: "بأن هذا الدواء يتمكن من وقف انتقال الفيروس عبر الفم"، مشيرا إلى أن هذه الأدوية يمكن أن تغير اللعبة.
وأظهرت الدراسة الجديدة قدرة هذا الدواء على وقف تقدم أعراض الفيروس لتصل إلى مستويات حرجة، كما أنه يقلل من الفترة المعدية للشخص المصاب.
ووفقا لهذه التجربة، فإن المضاد المستخدم لوقف الفيروس يحمل اسم MK-4482 /) EIDD / 2801)، حيث تم تجربته على حيوان النمس، ويقترب من التجربة على الإنسان.
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