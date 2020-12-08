موعد عودة العمالة المنزلية إلى الكويت

كشفت صحيفة "القبس" الكويتية عن موعد عودة أولى رحلات العمالة المنزلية إلى الكويت، وذلك عقب إطلاق منصة "بالسلامة" المعنية بعودة العمالة المنزلية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن الموعد المبدئي لعودة العمالة هو 14 من ديسمبر الجاري، وقد يتقدم أو يتم تأجيله.

وقال إن تغيير موعد عودة العمالة يرجع لعدة أسباب، وهي تقدير أعداد العمالة المنزلية الراغبة في العودة، وكذلك عدد محطات السفر القادمين منها.

وذكرت الصحيفة أن انطلاق رحلات عودة العمالة ستكون من دولتين وهما الهند والفلبين، جيث سيتم جمع وفرز الأعداد القادمة، بالإضافة إلى تعدد محطات السفر في هذه البلاد، ما يحتاج إلى تنسيق.

وأكد المصدر جهوزية واستعداد الأجهزة العاملة في المطار لعودة العمالة المنزلية، وتأمين كل المتطلبات اللوجستية والفنية المطلوبة.