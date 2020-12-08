استقالة رئيس وزراء رومانيا بعد خسارة حزبه للانتخابات

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء بأن معسكر أوربان المنتمى لتيار الوسط يقف فى الصدارة على ما يبدو لتشكيل حكومة ائتلافية فى مواجهة المعارضة اليسارية الفائزة فى الانتخابات.
وبحسب "روسيا اليوم"، فشل الحزب "الاشتراكى الديمقراطى" اليسارى فى كسب ما يكفى من التأييد لتشكيل حكومة أغلبية فاعلة فى مواجهة أوربان.
وبعد فرز 95 بالمئة من الأصوات حصل الحزب "الاشتراكى الديمقراطى" على أقل من 30 بالمئة من الأصوات، فى حين حصل الليبراليون على 25 بالمئة، والتحالف الوسطى على 15 بالمئة ومن المرجح أن يكون شريكا لليبراليين فى الائتلاف.
وقال الرئيس كلاوس يوهانيس، المتحالف مع الليبراليين إن النتائج تعنى أن تيار الوسط هو الأوفر حظا لتشكيل حكومة ائتلافية فاعلة.
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