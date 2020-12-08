بسبب كورونا.. الأمم المتحدة تخصص 27 ديسمبر يوما عالميا للاستعداد الوبائى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإثنين، 27 ديسمبر من كل عام، ليكون، "اليوم العالمى للاستعداد الوبائى"، فى محاولة لمواجهة أى أزمات صحية مستقبلية، بعد عام من المعركة العالمية ضد فيروس كورونا المستجد.





وصدقت الدول الأعضاء فى الجمعية العامة والبالغ عددها 193 دولة بالإجماع على مشروع قانون أمس، يعترف بالحاجة إلى "زيادة مستوى الاستعداد من أجل التعامل المبكر والمناسب بشكل أكبر فى مواجهة أى وباء قد يظهر".

وظهر الفيروس المسبب لـ"كوفيد-19" فى مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضى، وانتشر عالميا، وأصاب منذ ذلك الحين أكثر من 66 مليون شخص، وأودى بحياة مليون ونصف المليون.

ووصفته منظمة الصحة العالمية بالجائحة فى مارس، فى إعلان قالت الولايات المتحدة ودول أخرى إنه تأخر كثيرا.

وقال مدير مجموعة الأزمات الدولية فى الأمم المتحدة، ريتشارد جوان: "مع الوضع فى الاعتبار إعلان الجمعية العامة من قبل عن أيام عالمية للشطرنج واليوجا والمراحيض، يبدو من العدل تخصيص يوم للأوبئة أيضا".

ووصف الخطوة الرمزية بأنها محاولة من الجمعية العامة لتظهر أنها ذات صلة لأن "الكثير من البلدان الأصغر والأكثر فقرا قلقة من أنها لن يكون لها أى دور فى اتخاذ قرارات واقعية تجاه التعافى أو لقاح فيروس كورونا".

وشدد مشروع قرار الأمم المتحدة على أهمية التعددية والتعاون الدوليين.