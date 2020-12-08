وصدقت الدول الأعضاء فى الجمعية العامة والبالغ عددها 193 دولة بالإجماع على مشروع قانون أمس، يعترف بالحاجة إلى "زيادة مستوى الاستعداد من أجل التعامل المبكر والمناسب بشكل أكبر فى مواجهة أى وباء قد يظهر".
وظهر الفيروس المسبب لـ"كوفيد-19" فى مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضى، وانتشر عالميا، وأصاب منذ ذلك الحين أكثر من 66 مليون شخص، وأودى بحياة مليون ونصف المليون.
ووصفته منظمة الصحة العالمية بالجائحة فى مارس، فى إعلان قالت الولايات المتحدة ودول أخرى إنه تأخر كثيرا.
وقال مدير مجموعة الأزمات الدولية فى الأمم المتحدة، ريتشارد جوان: "مع الوضع فى الاعتبار إعلان الجمعية العامة من قبل عن أيام عالمية للشطرنج واليوجا والمراحيض، يبدو من العدل تخصيص يوم للأوبئة أيضا".
ووصف الخطوة الرمزية بأنها محاولة من الجمعية العامة لتظهر أنها ذات صلة لأن "الكثير من البلدان الأصغر والأكثر فقرا قلقة من أنها لن يكون لها أى دور فى اتخاذ قرارات واقعية تجاه التعافى أو لقاح فيروس كورونا".
وشدد مشروع قرار الأمم المتحدة على أهمية التعددية والتعاون الدوليين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب كورونا.. الأمم المتحدة تخصص 27 ديسمبر يوما عالميا للاستعداد الوبائى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.