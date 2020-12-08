زار مصر واشتهر بالعراق.. أول وزير دفاع أمريكي من أصول إفريقية

كشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، اليوم، الثلاثاء، عن عزم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اختيار الجنرال الأمريكي المتقاعد لويد اوستن، ليكون أول وزير دفاع أمريكي من أصول أمريكية.

*ولد أوستن عام 1953 في الأباما، ونشأ في جورجيا، حيث تخرج من الأكاديمية العسكرية الأمريكية عام 1975.

*شارك أوستن في الغزو الأمريكي على العراق عام 2003، وفي الفترة من سبتمبر 2003 إلى أغسطس 2005 كان له مهمة في أفغانستان، ثم العودة إلى الولايات المتحدة.

*2008 أصبح أوستن ثاني أكبر رتبة في العراق، حيث تولى قيادة فيلق متعدد الجنسيات في العراق، وشارك في عمليات عدة هناك.

*في 2010 أصبح أوستن القائد العام للقوات الأمريكية في العراق، وغادر العراق في عام 2011 مع آخرين.

*عام 2011 ترشح أوستن لمنصب نائب رئيس أركان الجيش الأمريكي، ليتولى المنصب في يناير عام 2012، وكان له إسهامات عدة لصالح الجنود.

*عام 2012 أعلنت البنتاجون ترشيح أوستن لقيادة القيادة المركزية الأمريكية، ليصبح قائدها في مارس عام 2013.

*عام 2016 تقاعد أوستن من الجيش الأمريكي في حفل كبير.

*زار لويد أوستن مصر أثناء قيادة القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط عدة مرات، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقادة القوات المسلحة المصرية.