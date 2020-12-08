نفى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، ارتكابه أي تصرف فاسد خلال فترة حكمه، وذلك أثناء جلسة محاكمته بتهمة الفساد.
وأعرب ساركوزي في المحاكمة وفق ما نقلته "فرانس برس" عن سعادته للحصول على محاكمة عادلة في بلاده، وذلك عقب "سنوات من تمريغ سمعته"، على حد قوله.
وأطلق ساركوزي تساءل إلى المحكمة: "ماذا فعلت لأستحق ذلك، سأذهب إلى نهاية الأمر لإثبات برائتي".
وتتهم السلطات الفرنسية، ساركوزي بمحاولة تقديم رشوة إلى القاضي الفرنسي جيلبرت أزيبير، وذلك للحصول على معلومات حول التحقيق في تلقي ساركوزي مبالغ مالية بطرق غير شرعية، من ورثة شركة "لوريال" الراحلة ليليان بيتانكور، في عام 2007.
كما أن ساركوزي متهم بتلقي ملايين اليوروهات من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وذلك لتمويل حملته الانتخابية في عام 2007، وكذلك الإنفاق الاحتيالي خلال حملته في عام 2012.
ولم يسبق أن خضع رئيس فرنسي آخر للمحاكمة بعد تركه منصبه سوى جاك شيراك، لكن الأخير أُعفي من حضور جلسات محاكمته بقضية فساد، عام 2011، لأسباب صحية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماذا فعلت لأستحق ذلك؟ ساركوزي يعلق على محاكمته بتهمة الفساد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.