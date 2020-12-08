نظام نور 1442 لنتائج الطلاب المركزي بالهوية الوطنية لشهادات الطلاب NOOR

نوفر رابط نظام نور 1442 لنتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية الرسمي للدخول المباشر إلي موقع نور بالهوية noor results لاستخراج نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية الثلاث (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) فور إطلاق وتفعيل موقع نور بالسجل المدني وبدون رقم سري، حيث تتيح وزارة التعليم رابط نظام نور بالهوية الوطنية أو نظام نور بالسجل المدني بعد أن يتم الانتهاء من رصد درجات الطلاب والطالبات.

ويقوم موقع نور علي إحداث العديد من التحديثات من أجل النهوض والتطوير والارتقاء بالعملية التعليمية من خلال استخدام المواقع الإلكترونية بهدف تقليل الوقت والجهد، ومن خلال موقع ثقفني يمكنكم دخول موقع نور noor.moe.gov.sa باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المتاح حالياً من خلال الرابط الرسمي المرفق بالمقال للاستعلام عن نتائج الطلاب لجميع المراحل الدراسية، كما يمكنكم الإطلاع على خطة التقويم الدراسي 1442 الزمنية.

نظام نور 1442

أطلقت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية موقع نظام نور المركزي لخدمة العملية التعليمية ومنسوبي التعليم بمختلف تخصصاتهم، وقد تم ذلك بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة للتماشي مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة الكريمة 2030، حيث يساعد موقع نور المركزي على نقل العملية التعليمية من البيئة التقليدية إلى البيئة الرقمية، وذلك من أجل التيسير علي الطلاب والطالبات وكذلك ولي الأمر، حيث يضم جميع الخدمات التعليمية الخاصة بالطلاب والمعلمين أيضاً.

ويقدم موقع نظام نور 1442 noor العديد من الخدمات الإلكترونية والتي منها إمكانية تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي من قبل أولياء الأمور أو قادة المدارس للالتحاق بالمدارس الابتدائية التي تخضع للنظام العام أو مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وفرصة التقديم علي الوظائف التعليمية المتاحة والتقديم علي حركة النقل الخارجية والداخلية بالنسبة للمعلمين والمعلمات، بالإضافة إلي تقديم الخدمات التربوية لكافة الطلبة السعودين سواء كانت إقامتهم بداخل المملكة أو خارجها.

ويعمل النظام علي إعطاء مزيد من الرقابة والدقة في عملية رصد درجات الطلاب والطالبات بمختلف المراحل، وكذلك إنشاء التقارير سواء كانت تقارير إحصائية أو تقارير الإشراف أو تقارير حسن أو تقارير المتابعة وتقارير المعلمين وتقارير الدرجات، كل ذلك من خلال اختيار “التقارير” بالقائمة الرئيسية، وإليكم شرح طريقة الدخول للاستعلام عن نتائج نظام نور الموحد.

رابط موقع نور المركزي

يمكنكم الولوج إلي الموقع الرسمي لنظام نور المركزي من خلال الرابط الرسمي المرفق، ثم القيام بإدخال وتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة وهي (اسم المستخدم وكلمة السر)، ثم قم بإدخال رمز التحقق الذي يتكون من أربعة أرقام، ثم اضغط علي زر دخول أو enter)، ويجب العلم أنه في حال النقر على رابط نظام نور بالسجل المدني فقط سيتم تحويلك على الموقع الرئيسي لموقع نظام نور 1442 المركزي الرسمي المرفق بالتالي:

رابط نظام نور (noor.moe.gov.sa). رابط نظام نور بالهوية الوطنية (noorresults.moe.gov.sa).

موقع نور لنتائج الطلاب 1442

يعد موقع نور حالياً من المواقع الهامة في مجال التعلم الإلكتروني بالمملكة، حيث يهدف إلى الارتقاء بجودة العملية التعليمية وتقديم خدماتها إلكترونياً، لما يُقدمه الموقع من خدمات تعليمية متنوعة، وتأتي نتائج الطلاب للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية ضمن الخدمات التي يقدمها نظام نور المركزي الإلكتروني، ومنذ أن تم الإعلان عن النتائج والطلاب والطالبات وأولياء الأمور في ترددٍ دائم علي موقع نور الرسمي.

ويقدم الموقع الرسمي التابع لوزارة التعليم خدمة الاستعلام عن نتائج نظام نور بشكل مجاني للطلاب والطالبات برقم الهوية أو برقم السجل، ويوفر الموقع ميزة “الخصوصية” بحيث لا يمكن لأحد الإطلاع علي النتيجة الخاصة بك عبر موقع نور سوي الطالب أو الطالبة أو ولي الأمر فقط، ولا يملك هذه الميزة سوي الطالب أو الطالبة أو ولي الأمر، فمن خلال بوابة نظام نور يمكن الحصول علي درجات الاختبارات النهائية للطلاب وكذلك الأهالي في كافة مناطق المملكة، عن طريق موقع إلكتروني سهل الاستخدام ومتخصص في المجال التعليمي فقط.

وقد كان من نتائج سعي المملكة العربية السعودية عامةً، ووزارة التعليم السعودية بشكل خاص، إلي الارتقاء بجودة التعليم وتطوير النظام التعليمي بالمملكة، أن قامت بإنشاء موقع نظام نور الرسمي، من أجل تسهيل عملية التواصل بين الإدارات التعليمية والطلاب والطالبات وأولياء الأمور، وساعد ذلك علي توفير السرعة والدقة وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين من الموقع بجميع فئاتهم، وأيضاً إتاحة عملية الاستعلام عن نتائج برنامج نور نتائج الطلاب والمعلمين.

خطوات معرفة الملاحظات علي مدرستك عبر نظام نور

يمكنك التعرف والإطلاع على الملاحظات الواردة علي المدرسة من خلال اتباع الخطوات التالية علي نظام نور الإلكتروني:

اتباع الرابط الرسمي المرفق لدخول موقع نور المركزي.

اختيار التقارير.

تقارير المتابعة.

شاشة متابعة العمليات.

اختر تفصيلي.

اختر مستوي التقرير الطلاب أو المعلمين أو الصفوف والفصول.

تحديد نوع التقرير.ثم الضغط علي زر عرض.

ويتم تفعيل رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور 1442 برقم الهوية فقط أو بالسجل المدني من خلال وزارة التعليم السعودية للتسهيل علي الطلاب والطالبات، ويمكنكم الآن الإطلاع على جدول اختبارات الفصل الدراسي الأول، وبعد الانتهاء من فترة الاختبارات، يتم إطلاق نظام نور بالهوية المركزي، من أجل الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية فقط noor من خلال الرابط المباشر الذي سيتم إرفاقه فور تدشينه من قبل وزارة التعليم عام، ويأتي ذلك تلبيةً لرغبات الطلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية.

تسجيل الطلاب في نظام نور المركزي

تم الإعلان عن فتح الفصل الدراسي الثاني لمدارس المقررات بالمملكة العربية السعودية، وذلك من أجل الاستعداد لتجهيز المواد والشعب لتسجيل الطلاب في نظام نور المركزي، ويتم إضافة ملف الطالب من جانب مدير المدرسة، ويقوم المدير بتفعيل الملف من أجل تمكين الطالب من الدخول إلي النظام وإجراء المهام المطلوبة منه.

ويقدم موقع نور الإلكتروني الجدول المدرسي للطلاب، وجدول اختبارات منتصف العام واختبارات نهاية العام، حيث يمكن للطالب الإطلاع علي جدول الاختبارات الخاص به والمواعيد المتعلقة به من حيث توقيت بدء الامتحان ونهايته، وبعد الانتهاء من الاختبارات يتم عرض نتائج نظام نور نتائج الطلاب برقم السري واسم المستخدم، ومن هنا نوافيكم بأخر أخبار نظام نور المركزي.

مع بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول، أسأل الله لكم التوفيق والسداد، وأن ييسر لكم سُبل النجاح، ومواصلة مسيرة العلم والتعلم، لتحققوا طموحاتكم وآمالكم،فثقة ولاةَ أمرنا -حفظهم الله- بكم كبيرة في بناء الوطن.

تحديث: نظراً لزيادة الاستفسارات حول طريقة توليد كلمة السر لحسابات الطلاب وأولياء الأمور، فقد قمنا بتوفيرها لكم، فبعد أن تقوم باتباع رابط دخول نظام نور المباشر المرفق، قم باختيار شؤون الطلاب، ثم اختيار أيقونة الطلاب/الطالبات، توليد كلمات سر المستخدمين، وهذه الخطوات خاصة بالطلاب، أما عن أولياء الأمور، يمكنهم الدخول علي شؤون الطلاب، ثم أولياء الأمور، ثم توليد كلمات سر المستخدمين عبر موقع نظام نور المركزي.

تقديم بلاغ دعم فني في نظام نور المركزي

في حال الرغبة في تقديم بلاغ دعم فني في نظام نور يرجي اتباع الخطوات الآتي، والتي تتمثل في اختيار القسم المناسب عند تقديم البلاغ الفني، ثم كتابة المشكلة بشكل واضح ومكتمل البيانات، متابعة البلاغ من خلال أيقونة متابعة البلاغات، وعندما تكون مفتوحة فهذا يعني أنه لم يتم الرد، أما إذا كانت مغلقة، فهذا يدل علي أنه قد تم الرد عليها،

وحتي تتمكن من مشاهدة نتيجة البلاغ، قم بالضغط علي العمود الثالث من الجدول “النظام الرئيسي” ستجد الرد علي البلاغ المرسل علي نظام نور 1442 الجديد، وحتي يمكنك اختيار القسم المناسب عند تقديم بلاغ الدعم الفني في النظام، يجب التعرف علي النقاط التالية:

القسم الرئيسي التخطيط المدرسي: وبه كل ما يخص المدرسة من إعدادات أو بيانات طلبات فصول دمج مدارس من اختصاص التخطيط المدرسي. شؤون المعلمين: به كل ما يتعلق بشاغلي الوظائف التعليمية (قائد، كلية،معلم، مرشد، رائد نشاط)، من نقل أو تغيير إلي مدرسة أصلية وغيره. شؤون الموظفين: به كل ما يتعلق بشاغلي الوظائف الإدارية، مساعد إداري، مستخدمين، وكل من هم علي مراتب. الاختبارات: به كل ما يخص الطالب/الطالبة من بيانات تسجيل أو تعديل أو أرشفة عبر نظام نور للتعلم. رياض أطفال: وبه كل ما يتعلق بالطلاب في مدارس رياض أطفال. المعادلات: به كل ما يتعلق بالنظام الفصلي/المقررات، تحفيظ قرآن، لمعادلة الدرجات. تعليم الكبار: به كل ما يتعلق بمدارس تعليم الكبار ومراكز محو الأمية. التعليم الأهلي: به كل ما يخص مدارس التعليم الأهلي والأجنبي. النقل المدرسي: به كل ما يتعلق بالنقل المدرسي شركة تطوير. الدعم الفني: به كل ما يتعلق بالمشاكل التقنية علي نظام نور .

نظام نور الجديد

في حال أنهي الطالب/الطالبة المستوي الخامس والسادس في النظام الفصلي، وكان لديه مواد تعثر في أكثر أو أقل من 50% من مواد المستويين الخامس والسادس، فيتم التعامل معه كطالب منتسب جزئي في مواد التعثر، ويتم رصد الدرجات من خلال شاشة الطلبة المتعثرين، حالة الطالب متعثر منتسب عبر موقع نظام نور لنتائج الطلاب 1442.

وتتم إتاحة رصد درجات التعثر للطلاب/الطالبات في بداية كل عام دراسي من 50 درجة نهاية المستوي للمنتظم، و 100 درجة للمنتسب، وبعد إغلاق الدور الأول للفصل الدراسي الأول ، يتم إتاحة رصد مواد التعثر من 100 درجة، وبدون درجات أعمال السنة عبر نظام نور المركزي، ومتاح رصد درجات الطلاب المتعثرين بعد المستوي السادس من خلال أيقونة متعثر منتسب بعد المستوي السادس.

ويرجي العلم أنه لا يمكن أن يتم إغلاق الدرجات للفصل الدراسي الأول حتي يتم الانتهاء من رصد الدرجات للمتعثرين الذين تم اختبارهم في بداية العام، والطالب المنقطع العام الماضي في المستوي الخامس والسادس، وقد تم طي قيده في نظام نور برقم الهوية، فلا يتم دخوله ضمن الطلبة المتعثرين، ويتم الاستعلام عن نتائج الطلاب حالياً من خلال رابط نظام نور المركزي المباشر المرفق بالموضوع.

نتائج نظام نور برقم الهوية

يمكنكم الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية من المستخدم الخاص بالطالب، ثم الدخول علي التقارير، ثم كشوف الدرجات، إشعار بنتيجة الطالب، في ظل بحث نظام نور بالهوية لولي الأمر نود أن علمكم بأن رابط نتائج الطلاب برقم الهوية ليس متاحاً حتي الآن، ويمكنكم الاستعلام من خلال رابط دخول موقع نظام نور 1442 الرسمي المرفق بالموضوع.

تنويه: قامت وزارة التعليم بتعطيل رابط نظام نور بالهوية الوطنية فقط، ويتم تفعيل الموقع الرسمي للنتائج في أوقات الاستعلام عن نتائج الطلاب المراحل الثلاث (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية)، وفور تفعيل رابط دخول نظام نور بالسجل المدني أو برقم الهوية من جانب وزارة التعليم عام، فسيتم توفيره بمشيئة الله تعالى عبر موقع ثقفني.

تحديث: يتم تفعيل رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط لمن يرغب في الاستعلام عن نتائج الطلاب بالهوية الوطنية، حيث يتم الإعلان عن تنشيط رابط الاستعلام عن نتائج أبنائكم عبر الرابط السابق، ويرجي العلم انه في حال كانت النتيجة قد تم اعتمادها من المدرسة التابع لها الطالب/الطالبة فسوف تظهر لك النتيجة، أو الانتظار حتي يتم اعتمادها من المدرسة، ويمكن دخول نظام نور بالهوية لولي الأمر عبر رابط نظام نور بالهوية السابق فور تنشيطه.

نظام نور 2020 المركزي

أعلنت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية عبر موقع نظام نور التعليمي عن تأجيل تسجيل الطلاب والطالبات الجدد بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1441 – 1442هـ اعتباراً من تاريخ 18 – 7 – 1441هـ، ويستمر تأجيل التسجيل في نظام نور للطلاب حتى إشعار أخر من جانب الوزارة.

وقد جاء قرار وزارة التعليم بتأجيل تسجيل الطلاب في نظام نور المركزي على خلفية تعليق الدراسة في إطار جهودها للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ويعتبر هذا التعليق تعليقاً احترازياً ووقائياً للحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات وكافة منسوبي العملية التعليمية، وقد تم تعليق الدراسة مؤقتاً بكافة المناطق بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من يوم الاثنين الموافق لتاريخ 14 رجب 1441هـ.

اعتماد نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني 1441

تم الإعلان من جانب وزارة التعليم عام يوم الخميس 16 أبريل 2020 الموافق لتاريخ 23 شعبان 1441هـ عن اعتماد نتائج الطلاب والطالبات الفصل الدراسي الثاني لتكون نفس درجات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 1440 – 1441هـ.

وقد تم إيضاح كافة الأمور التعليمية التي تتعلق بالصفوف الدراسية بداية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، ويتم استخراج نتائج الطلاب من خلال نظام نور المركزي.

نظام نور للتعلم

أخذت وزارة التعليم عام السعودية في اعتبارها وضع المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات ومدى إمكانية توفر شبكة الاتصال وتغطية الإنترنت لديهم، كما تعمل على توفير الأجهزة والوسائل التقنية المطلوبة، وكذلك مراعاة الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة وأصحاب الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وقد تم إقرار نقل كافة طلاب رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي للصفوف التالية.

وفيما يتعلق بالمراحل الدراسية المذكورة (رياض الأطفال – الصف الأول الابتدائي – الصف الثاني الابتدائي)، فمن المقرر أن تستمر العملية التعليمية لهم عن بعد عن طريق خيارات التعليم عن بعد المتنوعة والمتعددة التي تتيحها وزارة التعليم السعودية حتى نهاية دوام يوم الخميس السابع عشر من شهر رمضان الجاري لعام 1441هـ الموافق لتاريخ العاشر من شهر مايو 2020م وفقاً لمواعيد التقويم الدراسي المعتمد.

كما سيتم نقل كافة الطلاب والطالبات بالمواحل والصفوف الدراسية المذكورة للصفوف الدراسية التالية، وسيتم اعتماد نتيجة الطلاب للفصل الدراسي الثاني لتصبح نفس نتيجة الفصل الدراسي الأول، وسيتم الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال الدخول إلى نظام نور 1442 المركزي.

نظام نور لنتائج الطلاب

يتم التأكد من صحة رصد درجات الطلاب والطالبات والمهارات عن طريق حساب نظام نور للقائد عندما يكون رصد الدرجات أو المهارات أقل من الفصل الدراسي الأول، فسوف يظهر أمامك جدولاً يتم من خلاله توضيح أسماء الطلاب والطالبات، وهنا يتوجب على القائد تعديلها حتى تختفي هذه الملاحظات عبر نظام نور المركزي، ويمكنكم الإطلاع على الخطوات من خلال الصور التالية:

تحديث: في حال الرغبة في تعديل المهارات فينبغي اتباع عدداً من الخطوات التي يُمكن إجمالها في الآتي (إلغاء ترفيع الطلاب – إلغاء اعتماد تقييم الطلاب والطالبات في الفصل الثاني – تعديل تقييم المهارات – إعادة اعتماد تقييم الطلاب – إعادة إصدار قرارات اللجان – ترفيع الطلاب في نظام نور المركزي)، ويمكنكم دخول نظام نور لولي الأمر من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

وزارة التعليم عام

أوضحت وزارة التعليم بعض الأمور التي تتعلق بالاختبارات النهائية 1442 في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ومنها ما يلي: