كوريا الجنوبية تؤمن لقاحات كورونا لـ44 مليون شخص

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الصحة- وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- إنها قدمت طلبا مسبقا لشراء 64 مليون وحدة من اللقاحات المطورة من قبل 4 شركات أدوية، هى أسترازينيكا وفايزر وجونسون آند جونسون وموديرنا.

وبحسب الوزارة، ستشترى الحكومة 20 مليون وحدة من لقاحات كل من أسترازينيكا وفايزر وموديرنا التى تتطلب جرعتين، بالإضافة إلى 4 ملايين وحدة لقاح من شركة جونسون آند جونسون الذى يتطلب جرعة واحدة.

وذكرت الوزارة إنها أبرمت اتفاقا بالفعل مع شركة أسترازينيكا وستبرم العقود مع الثلاث شركات الأخرى فى وقت لاحق من الشهر.

وستُشحَن اللقاحات التى ستغطى 88% من سكان البلاد فى فبراير، ولكن الحكومة قالت إنها لم تقرر بعد متى ستبدأ برنامج تلقى المواطنين للقاح.

وقالت إنها ستشكل قوة عمل بهدف إدارة برنامج اللقاح الوطنى ضخم النطاق، بما يشمل إدارة سلسلة إمدادات البرودة للقاحات التى تتطلب تحكما فى درجة الحرارة.