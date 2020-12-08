صحيفة: بايدن بصدد تعيين أول وزير دفاع من أصول إفريقية

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر لها أن بايدن سيختار الجنرال المتقاعد لويد أوستين كأول وزير دفاع أمريكى من ذوى البشرة السمراء.
وأفادت المصادر، بأن الرئيس المنتخب اختار لويد أوستين، بعد ضغط متزايد لاختيار مرشح من ذوى أصول إفريقية، مشيرة إلى أنه كان يدرس فى بادئ الأمر اختيار ميشيل فلورنوى لهذا المنصب وكانت أحد مرشحين هيلارى كلينتون لهذا المنصب حال فوزها فى انتخابات 2016.
وأكد النائب الديمقراطى بينى تومبسون، القريب من بايدن فى حديث لـ"بوليتيكو"، أن "الكثيرين يترقبون تشكيل بايدن للحكومة الأمريكية الجديدة، موضحًا أنه ولكن من اللافت أيضا أن أعداد الأمريكيين من الأصول الإفريقية يجب أن تكون أكبر مما هى الآن".
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