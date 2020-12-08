وزير الصحة الكوري الجنوبي: الحكومة أمنت لقاحات كورونا لـ 44 مليون شخص

أمنت كوريا الجنوبية الوصول المبكر للقاحات كورونا المستجد (كوفيد-19) المطورة من قبل 4 شركات أدوية ومشروع اللقاح العالمي لما يبلغ عدده 44 مليون شخص، وفقا لما أفادت به وزارة الصحة الكورية الجنوبية.

وقالت وزارة الصحة -وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- إنها قدمت طلبا مسبقا لشراء 64 مليون وحدة من اللقاحات المطورة من قبل 4 شركات أدوية، هي أسترازينيكا وفايزر وجونسون آند جونسون وموديرنا.

وستشتري الحكومة 20 مليون وحدة من لقاحات كل من أسترازينيكا وفايزر وموديرنا التي تتطلب جرعتين، بالإضافة إلى 4 ملايين وحدة لقاح من شركة جونسون آند جونسون الذي يتطلب جرعة واحدة.

وذكرت الوزارة إنها أبرمت اتفاقا بالفعل مع شركة أسترازينيكا وستبرم العقود مع الثلاث شركات الأخرى في وقت لاحق من الشهر.

وستُشحَن اللقاحات التي ستغطي 88% من سكان البلاد في فبراير، ولكن الحكومة قالت إنها لم تقرر بعد متى ستبدأ برنامج تلقي المواطنين للقاح.

وقالت إنها ستشكل قوة عمل بهدف إدارة برنامج اللقاح الوطني ضخم النطاق، بما يشمل إدارة سلسلة إمدادات البرودة للقاحات التي تتطلب تحكما في درجة الحرارة.

وأعربت الصحة الكورية الجنوبية عن أملها في أن لقاح وعلاجات كوفيد-19 المحتملة ستساهم في تخفيف وتيرة تفشي الفيروس وعلاج الأشخاص في مراحل الإصابة المبكرة.

من جهته، قال وزير الصحة الكوري بارك نونج-هو إنه "في الوقت الذي لم يكتمل فيه بعد تطوير اللقاحات، ومازالت هناك مخاوف متعلقة بسلامتها وفعاليتها سنقرر بشكل مرن جدول التطعيم مع مراعاة عوامل مختلفة".

وصرحت السلطات الصحية، في وقت سابق، بأنه من المرغوب فيه أن يبدأ برنامج اللقاح في النصف الثاني من العام المقبل، للتحضير للمراحل الضرورية ومراقبة التأثيرات الجانبية المحتملة من اللقاح في البلاد الأخرى.

وسيُعطى اللقاح أولا للمجموعات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس مثل كبار السن والمقيمين بدور الرعاية والعاملين الطبيين بالخطوط الأمامية، ثم إلى باقي السكان وفقا لدرجة تعرضهم للخطورة، بما يشمل المعرضين للخطر سريريا.