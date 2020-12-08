فايزر ترسل 110000 جرعة لقاح كورونا إلى إسرائيل الخميس المقبل

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه من المنتظر وصول عشرات الآلاف من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد من قبل شركة فايزر الأمريكية الى إسرائيل خلال يوم الخميس المقبل،وأظهرت النتائج الأولية، توفير حماية للمرضى بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية و28 يوما من تلقي الجرعة الأولى.

وستصل 110000 جرعة لقاح من شركة فايزر إلى إسرائيل في وقت مبكر يوم الخميس، ومن المتوقع أن يصل العشرات من أعضاء الشركة إلى شركة تيفا الاسرائيلية وتشغيلها.

وقالت شركة فايزر إنها تجمع بيانات سلامة لمدة شهرين بعد الجرعة الأخيرة وهو شرط من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية للحصول على الترخيص العاجل الذي تتوقعه في الأسبوع الثالث من نوفمبر.

ويتوقع وصول مئات الآلاف من جرعات اللقاح بحلول ظهر يوم الخميس، وتعتبر هذه المرحلة تجريبية لإدراك كيف يتم نقل اللقاحات وتخزينها، وستنطلق الرحلة من شيكاغو مساء الأربعاء وتهبط في الصباح في مطار بن غوريون وتنقل الشاحنات المخصصة إلى مراكز التخزين والطائرة عبارة عن طائرة ركاب تم تحويلها إلى خزان مليء بالثلج الجاف.

وفي غضون ذلك، تجري شركة "موديرنا" الأمريكية ومختبرات صينية عامة وجامعة أكسفورد وشركة "إسترازينيكا تجارب على لقاحات باتت في مراحلها النهائية أيضا، كما سجل لقاحان روسيان مضادان لكوفيد-19 للاستخدام حتى قبل استكمال التجارب السريرية.