تفعلها اليوم.. أول دولة في العالم تبدأ تطعيم شعبها بفيروس كورونا

تبدأ بريطانيا اليوم "الثلاثاء" أول حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، بعد توصل العالم لعدد من اللقاحات الناجحة، في محاولة مستمرة من قبل بريطانيا ودول أخرى للتخفيف من آثار الكارثة الصحية التي أدى إليها الوباء، وفق ما ذكرت صحف بريطانية.

وستسعى عملية التطعيم التي تنطلق اليوم، إلى أن تكون لكبار السن والأشخاص الذين يقول الأطباء إن حالتهم الصحية معرضة لخطر كبير أو الأشخاص الأكثر ضعفا في مواجهة الوباء.

كما أن الحملة ستكون للعاملين في الخطوط الأمامية لمحاربة الوباء، وهم الأطباء وكل العاملين في المجال الصحي المعرضين للتعامل مع المرضى أو المكوث في المستشفيات.

وستكون بريطانيا بذلك أول دولة كبرى في العالم تقوم بالتطعيم بلقاحٍ لكورونا تم الاعتراف به رسميًا من قبل السلطات، ورحبت به منظمة الصحة العالمية، بعد أن كانت أيضًا أول دولة في العالم توافق على لقاح ضد الوباء، وهذا ما تفتقر إليه لقاحات روسيا والصين حتى الآن.

ومن المتوقع أن تبدأ أمريكا عمليات التطعيم أيضًا يوم الجمعة المقبل، كما وينتظر أن يصدر الاتحاد الأوروبي قرارًا مماثلًا بحلول أواخر ديسمبر، فيما بدأت روسيا بالفعل توزيع لقاحها "سبوتنيك في".

واللقاحات الموضوعة على جدول أعمال السلطات البريطانية هي لقاح تحالف فايزر-بيونتيك الألماني الأمريكي، ولقاح أكسفورد - استرازينيكا.