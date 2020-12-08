نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل 594 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، دعا إلى التوسع في إجراء فحوصات الكشف عن المرض وزيادة تتبع المخالطين للمصابين فيما تكافح البلاد أكبر موجة لتفشي المرض.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.