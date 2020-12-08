إصابات كورونا فى الهند تتخطى 9 ملايين

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 26 ألفا و567 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى حصيلة الإصابات بالفيروس فى البلاد إلى 9 ملايين و703 آلاف و770 حالة.





وبحسب الوزارة، فأنه تم تسجيل 385 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس على مدار الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالى حصيلة الوفيات إلى 140 ألفا و958 حالة وفاة. يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.

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