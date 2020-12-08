جونسون يرحب ببدء عمليات التلقيح ضد كورونا ويتعهد بهزيمة الفيروس

جدة - نرمين السيد - وقال جونسون عبر تغريدة بحسابه على موقع "تويتر": "اليوم تبدأ اللقاحات الأولى فى المملكة المتحدة ضد فيروس كورونا. شكراً لجميع العلماء الذين عملوا بجد لتطوير هذا اللقاح، شكرا لجميع المتطوعين - ولكل من كان يتبع القواعد لحماية الآخرين. سوف نتغلب على الفيروس معا".

كما دعا جونسون البريطانيين إلى الالتزام المستمر بالقيود المفروضة لمنع تفشى الفيروس.

يشار إلى أن السلطات الصحية فى بريطانيا، قد بدأت عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا لنحو 800 ألف شخص، فى خطوة للسيطرة على الجائحة التى بدأت فى الانتشار نهاية العام الماضى فى الصين.