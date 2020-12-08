بروكسل تطالب بإجراء تحقيقات حول ارتكاب ”انتهاكات وفظائع” بإقليم تيغراي

طالب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، بإجراء تحقيقات حول ما تردد عن "انتهاكات وفظائع ارتكبت في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا"، جراء الصراع الذي دار هناك.

أعلن ذلك، الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي عقده بعد نهاية اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد في بروكسل.

وقال المسؤول الأوروبي إنه "أطلع رؤساء دبلوماسية الدول الـ27، على نتائج زيارة المفوض المكلف بشؤون إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية، يانس ليناريتش، إلى السودان وأديس أبابا".

وأكد بوريل أن الأوروبيين يطالبون بـ"وقف الاعتداءات العرقية، واحترام القانون الدولي، والسماح بدخول وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لتقديم المساعدات الإنسانية للسكان، والاطلاع على حقيقية الوضع في تيغراي".

كما أشار يوريل إلى أن "الاتحاد الأوروبي يدعم نظيره الإفريقي في الملف الإثيوبي"، لافتا إلى أنه "يجب حل النزاع عن طريق الحوار بدعم الاتحاد الإفريقي".