تركيا تأمر باحتجاز 304 عسكريين للاشتباه في صلتهم بغولن

قالت وكالة أنباء ”الأناضول“ الرسمية التركية، اليوم الثلاثاء، إن تركيا أمرت باحتجاز 304 من أفراد الجيش في عملية استهدفت أنصار الداعية الإسلامي فتح الله غولن، الذي تقول أنقرة إنه كان وراء محاولة انقلاب فاشلة في 2016.

واستمرت العمليات التي تستهدف شبكة رجل الدين فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، في ظل حملة قمع استمرت 4 سنوات منذ محاولة الانقلاب في يوليو/ تموز 2016.

وينفي غولن ضلوعه في محاولة الانقلاب التي قتِل فيها نحو 250 شخصا.

وقالت ”الأناضول“ إن ”عملية اليوم الثلاثاء بدأها مكتب المدعي العام في إقليم إزمير الساحلي في غرب البلاد، وامتدت إلى أكثر من 50 إقليما“.

وذكرت الوكالة التركية أن من المعتقد أن المشتبه فيهم، ومن بينهم 5 برتبة كولونيل، و10 برتبة كابتن ومعظمهم في الخدمة، على اتصال بأشخاص لهم صلات بشبكة غولن.

ومنذ محاولة الانقلاب، احتُجِز نحو 80 ألف شخص تمهيدا لمحاكمتهم، وتم فصل أو وقف نحو 150 ألف موظف مدني وعسكري عن العمل. وُطرد أكثر من 20 ألفا من الجيش وحده.